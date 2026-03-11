¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 11 de Marzo 2026? Efectos del Frente Frío 40

Este miércoles 11 de marzo, amanece con el cielo despejado y 40% de humedad en el ambiente en el Área Metropolitana de Monterrey con temperaturas entre los 21˚C a 23˚C. Ha cambiado la circulación del aire para Nuevo León, comienza el dominio de días soleados, regresando el aire seco y se alejan las lluvias que ayer se presentaron en el sector de Cumbres por la tarde.

En el municipio de Pesquería se registra aire contaminado, mientras que la calidad del aire en los municipios de Guadalupe y García es Aceptable o Regular. Las restantes 12 estaciones reportan Buena calidad del aire.

Todos estos cambios son a causa de la llegada del frente frío número 40 de la temporada que se verá reforzado por una masa de aire polar que se aproxima sobre Texas e ingresará más tarde a Nuevo León, por lo que las temperaturas cambiarán de 33˚C para hoy, a 23˚C y 24˚C para el día de mañana jueves 12 de marzo y hasta 12˚C para el amanecer del viernes 13 de marzo.

Ingreso de frente frío 40 traerá consigo aire seco y viendo moderado

El paso del frente frío 40 y su refuerzo inyectarán aire seco a la región, elevando el potencial de incendios para el día de hoy, que se incrementará por la tarde con la llegada de viento moderado a fuerte.

La combinación de temperaturas superiores a los 30˚C, humedad debajo del 30% y viento superior a 30 km/h aumentan el riesgo de que se presenten las condiciones para el incremento del número de eventos en la zona metropolitana y de incendios forestales.

Los efectos del frente frío 40 pasarán rápidamente, incrementando las máximas del fin de semana: para el sábado a 33˚C y el domingo hasta 38˚C, previo a la llegada de otro sistema frontal durante la madrugada del lunes 16 de marzo, descendiendo las mínimas hasta los 10˚C para el amanecer del martes. Los cielos se mantendrán soleados y sin grandes probabilidades de lluvia hasta el jueves de la siguiente semana.

