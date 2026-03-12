¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 12 de Marzo 2026? Ingresa Frente Frío 40

La mañana de este 12 de marzo, los efectos del frente frío número 40 sobre el Área Metropolitana de Monterrey nos han dejado temperaturas cercanas a los 17˚C con cielo despejado y Buena calidad del aire. El refrescamiento de las temperaturas ayudará a detener las máximas cerca de los 24˚C por la tarde, sigue dominando el aire seco sobre la región y la masa de aire polar dominará el noreste, oriente y centro del país desplazándose a través del Golfo de México durante la jornada.

Se espera que para el día de mañana, viernes 13 de marzo, las temperaturas al amanecer caigan a los 12˚C pero con recuperación a los 29˚C por la tarde permaneciendo el cielo despejado. Durante el fin de semana se espera nuevamente, un incremento importante en las temperaturas máximas para el sábado a los 33˚C y para el domingo hasta 37˚C. El fuerte incremento de las temperaturas siempre es un indicativo de la proximidad de otro sistema frontal.

Ingreso de nuevo sistema frontal

El siguiente sistema frontal estará llegando por la madrugada del lunes provocando un descenso en las temperaturas a 17˚C como máxima, y una mínima para el martes de 7˚C que implica un fuerte contraste térmico con respecto a los 37˚C de máxima para el domingo.

No hay para los siguientes 10 días importantes probabilidades de precipitaciones. Se espera que se mantenga la condición del cielo soleado con temperaturas en ascenso y descenso. Por lo pronto nos espera un fin de semana caluroso y un inicio de la siguiente semana con temperaturas frescas a ligeramente frías.

