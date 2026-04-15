¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 15 de Abril 2026? Probabilidad de Lluvias
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Entérate del pronóstico meteorológico para este miércoles en el Área Metropolitana de Monterrey y el resto de Nuevo León
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La mañana de miércoles 15 de abril, nuevamente se presenta llovizna en algunos sectores de la zona metropolitana de Monterrey, con temperaturas de 19˚C a 21˚C, cielo cerrado y Aceptable calidad del aire en Santa Catarina y Escobedo, Buena en el resto de las estaciones de Monitoreo Ambiental a las 8 de la mañana.
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Para el resto del día se esperan condiciones de cielo medio nublado con probabilidad de chubasco o tormenta aislada para la tarde con temperaturas máximas esperadas cerca de los 30˚C.
¿Continuará probabilidad de lluvias en Nuevo León?
En los siguientes dos días nuevamente se alejan las probabilidades de lluvia con cielo medio nublado y máximas de 31˚C previo a la llegada, el fin de semana, de un nuevo frente frío acompañado de altas probabilidades de lluvia desde la tarde del sábado 18 de abril, fortaleciéndose por la noche y madrugada del domingo 19 de abril y con descenso de temperaturas a los 15˚C a 16˚C, así como de 14˚C a 20˚C para el lunes 20 de abril.
Las precipitaciones pueden continuar para el lunes y martes. El panorama de precipitaciones es muy bueno para Monterrey ya que se esperan acumulados cercanos a los 25 mm durante el fin de semana, sumándose a las estupendas captaciones de los días anteriores. Las presas al día de ayer estaban: Cerro Prieto en el 93% , La Boca al 86% y El Cuchillo con casi el 62% de agua.
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Con información de Mauro Morales | N+
SHH