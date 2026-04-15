¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 15 de Abril 2026? Probabilidad de Lluvias

La mañana de miércoles 15 de abril, nuevamente se presenta llovizna en algunos sectores de la zona metropolitana de Monterrey, con temperaturas de 19˚C a 21˚C, cielo cerrado y Aceptable calidad del aire en Santa Catarina y Escobedo, Buena en el resto de las estaciones de Monitoreo Ambiental a las 8 de la mañana.

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Para el resto del día se esperan condiciones de cielo medio nublado con probabilidad de chubasco o tormenta aislada para la tarde con temperaturas máximas esperadas cerca de los 30˚C.

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¿Continuará probabilidad de lluvias en Nuevo León?

En los siguientes dos días nuevamente se alejan las probabilidades de lluvia con cielo medio nublado y máximas de 31˚C previo a la llegada, el fin de semana, de un nuevo frente frío acompañado de altas probabilidades de lluvia desde la tarde del sábado 18 de abril, fortaleciéndose por la noche y madrugada del domingo 19 de abril y con descenso de temperaturas a los 15˚C a 16˚C, así como de 14˚C a 20˚C para el lunes 20 de abril.

Las precipitaciones pueden continuar para el lunes y martes. El panorama de precipitaciones es muy bueno para Monterrey ya que se esperan acumulados cercanos a los 25 mm durante el fin de semana, sumándose a las estupendas captaciones de los días anteriores. Las presas al día de ayer estaban: Cerro Prieto en el 93% , La Boca al 86% y El Cuchillo con casi el 62% de agua.

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Con información de Mauro Morales | N+

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