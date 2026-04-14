Doctora del IMSS Salva a 7 Crías de Tlacuache Tras Cesárea de Emergencia en Nuevo León

Una doctora de la Clínica 28 del IMSS protagonizó un inusual rescate al lograr salvar a siete crías de tlacuache, luego de practicar una cesárea de emergencia a su madre, quien murió tras sufrir una descarga eléctrica.

Los hechos ocurrieron cuando personal médico se dirigía a iniciar su jornada laboral y, al pasar por el estacionamiento, notaron la presencia de un tlacuache aparentemente herido. Al acercarse para auxiliarlo, observaron que el animal tenía un cable en el hocico, lo que hacía suponer que había sufrido una electrocución.

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Sin embargo, lo que más llamó su atención fue que el vientre del animal aún presentaba movimiento, por lo que decidieron revisarlo con mayor detalle. Fue entonces cuando confirmaron que la hembra estaba gestando.

Salvan a 7 Crías de Tlacuache en NL Mamá Muere Electrocutada

Realizan cesárea de emergencia

Ante la situación, una doctora decidió actuar de inmediato y realizó una cesárea de emergencia en el lugar, logrando extraer con vida a siete crías de tlacuache.

Gracias a la rápida intervención y a los conocimientos médicos aplicados, los pequeños marsupiales pudieron ser rescatados a tiempo.

El hecho fue reconocido por quienes presenciaron la escena, destacando la importancia de la atención oportuna y la sensibilidad del personal de salud ante situaciones fuera de lo común.

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