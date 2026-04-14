Advierten por Posible Aumento en Precio de Tortillas en Nuevo León: ¿Cuál Podría Ser el Costo?

El precio de la tortilla en Nuevo León podría registrar un incremento en las próximas semanas, específicamente durante la primer semana del mes de mayo. Gilberto Almaguer Tamez, secretario de la Federación de Industriales de la Masa y la Tortilla en Nuevo León, mencionó que este ajuste impactaría principalmente al Área Metropolitana de Monterrey.

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Actualmente el costo del kilo de tortilla varía según el tipo de establecimiento. En tortillerías de barrio se mantiene entre los 26 y 27 pesos, en carnicerías se puede registrar entre los 28 y 29 pesos, mientras que en tiendas de autoservicio puede alcanzar hasta los 30 pesos por kilo.

Según el secretario Gilberto Almaguer, el incremento estimado sería de entre dos y cuatro pesos por kilo. Con este ajuste, el precio podría actualizarse entre los 29 y hasta los 34 pesos, dependiendo del negocio y la zona en la que se comercialice el producto. Este presunto aumento dependerá de cada vendedor, por lo que no podría registrarse en ciertos lugares.

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¿Por qué aumentará el precio de la tortilla en Nuevo León?

Gilberto explicó que esta medida será tomada por al aumento en diversos costos operativos, como la gasolina, el maíz y el equipo utilizado para la producción. El secretario también mencionó que pese a estas condiciones, en Monterrey han mantenido el precio sin cambios durante aproximadamente tres años, especialmente en tortillerías de barrio.

El secretario indicó que algunos establecimientos podrían comenzar a aplicar incrementos incluso antes de mayo, aunque se prevé que el ajuste generalizado ocurra durante la primera semana de ese mes, una vez que se renueve la materia prima adquirida a costos anteriores.

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Con información de Porfirio Medellín | N+

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