¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 16 de Diciembre 2025? Estas son las Temperaturas

La mañana de este martes 16 de diciembre, han estado presentes condiciones de cielo cerrado, neblina y llovizna con temperaturas frías, la mayoría en 9˚C, pero algunas alcanzaron los 8˚C al amanecer y luego han comenzado a incrementar, ya que, por arriba de esta capa de nubosidad que cubre el Área Metropolitana de Monterrey, el cielo está soleado con escasa nubosidad, muy alta y muy delgada.

Estas condiciones de aire frío son provocadas por el paso del frente frío número 21 de la temporada que irá perdiendo fuerza en las siguientes horas, por lo que, se esperaría que haya un discreto incremento en las temperaturas para hoy y muy notorio para mañana miércoles 17 y el jueves 18 de diciembre.

El viernes 19 de diciembre se acercará un sistema frontal a la frontera del noreste y podría inyectar algo de aire frío haciendo retroceder las temperaturas máximas a 21˚C, para volver a repuntar para el sábado 20 de diciembre a 28˚C.

Temperaturas por el inicio del equinoccio de invierno

El domingo 21 de diciembre se celebrará el equinoccio de invierno; será el día más corto del año y dará inicio la temporada de más frío. Este año de manera contrastante lo iniciaremos con una máxima de 31˚C, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

Para los días 24 y 25 de diciembre se esperan condiciones de cielo medio nublado y temperaturas al rededor de 15˚C las mínimas, y máximas de 25˚C a 26˚C, sin probabilidades de lluvia en el estado de Nuevo León. Tendremos una Nochebuena y Navidad con clima muy agradable.

