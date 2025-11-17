¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 17 de Noviembre 2025? Estas son las Temperaturas

Iniciamos la semana con un día de asueto para muchos, este lunes 17 de noviembre, en condiciones meteorológicas muy agradables, temperaturas en el Área Metropolitana de Monterrey de 18˚C a 21˚C por la mañana. El cielo amanece medio nublado pero se espera que durante el día predomine la condición de cielo soleado o con escasa nubosidad.

Se registra aceptable calidad del aire en 4 estaciones de monitoreo ambiental en García, Santa Catarina, El Obispado y San Nicolás de los Garza, y buena calidad del aire en el resto de las 15 estaciones.

Noticia relacionada: Dos Frentes Fríos Afectan México: Estados con Bajas Temperaturas y Posibles Nevadas

Para esta semana hay pocos cambios en las condiciones de pronóstico del clima para el estado de Nuevo León. Los cielos pueden estar variando del soleado a medio nublado pero las temperaturas seguirán en el rango de 20˚C al amanecer y con máximas cercanas a 30˚C por las tardes. Las probabilidades de lluvia siguen siendo pocas, aparecen hacia el final de la semana pero los porcentajes son menores.

Video: Pronóstico del Clima en Nuevo León Hoy 17 de Noviembre de 2025 con Areli Hernández

Avanza frente frío 14 por el norte de México y se espera la llegada del FF15

El frente frío número 14 recorre el norte de Sonora y Chihuahua para posteriormente contraerse hacia Texas por lo que no se espera mayor afectación para Nuevo León.

Detrás de ese sistema frontal viene uno nuevo, el frente frío número 15 de la temporada avanzando hacia el noroeste, impulsado por un centro de Baja Presión que ocasionará nuevamente lluvias, viento moderado y la probabilidad de caída de nieve sobre las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua en los próximos días.

Se espera que este frente frío número 15 alcance a Nuevo León hacia el final de la semana con una ligera reducción de la temperatura y algunas probabilidades de lluvia. El resto del territorio nacional se mantiene bajo el dominio de altas presiones por lo que se espera un día estable; sin embargo durante la semana se espera incremento en las lluvias hacia el norte, sur y sureste de México.

No se espera actividad en el Pacífico y Atlántico en los siguientes 7 a 10 días, por lo que en apariencia habría concluido la temporada de ciclones. Oficialmente termina hasta el 30 de noviembre.

Historias recomendadas:

Con información de Mauro Morales | N+

SHH