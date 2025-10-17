¿Cómo Estará el Clima para Este Fin de Semana en Nuevo León? Estas son las Temperaturas Máximas

La mañana de este viernes 17 de octubre, el cielo se encuentra muy nublado en el Área Metropolitana de Monterrey, con temperaturas cercanas a 22˚C, con aceptable calidad del aire en 3 puntos de monitoreo ambiental y 12 marcando buena calidad a las 08:00 horas. De acuerdo con el pronóstico del clima en Nuevo León, para este día y durante el fin de semana se espera que dominen las condiciones de cielo soleado, a pesar del cielo nublado por la mañana.

Noticia relacionada: ¿Tomó Fuerza o se Debilitó Hoy? Aviso por Ubicación del Potencial Ciclón Sonia

Durante los siguientes días se espera que las temperaturas estén entre los 29˚C y 31˚C. Las probabilidades de precipitación se alejan por el fin de semana y a lo largo de la siguiente semana. Además, las condiciones meteorológicas son muy estables durante los siguientes 7 a 10 días en el noreste de México con días soleados, temperaturas muy agradables y mínimas probabilidades de lluvia.

El pronóstico del clima para el resto México

La actividad de precipitaciones e inestabilidad se mantiene a lo largo de la Sierra Madre Occidental, occidente, centro y sureste de México por la presencia de canales de baja presión frente a la costa del Pacífico y otro canal cruzando del centro al norte del país, interactuando con los remanentes del frente frío número 7 de la temporada.

Al sureste el paso de la Onda Tropical número 38 ocasionará lluvias y tormentas, mientras que frente a la costa de Guerrero una zona de inestabilidad tiene un 40% de potencial ciclónico y se mantiene bajo vigilancia.

En el Atlántico se han desarrollado dos zonas de inestabilidad con potencial ciclónico bajo, una frente a la costa oriental de los Estados Unidos y otra a mitad del Atlántico con rumbo aparente hacia el Mar Caribe. Se espera que esta área de inestabilidad pueda desarrollarse mientras se aproxima, por lo que no hay que perderla de vista en los próximos días.

Historias recomendadas:

Con información de Mauro Morales | N+

SHH