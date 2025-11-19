¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 19 de Noviembre 2025? Estas son las Temperaturas

Las temperaturas al inicio de este miércoles 19 de noviembre, en el Área Metropolitana de Monterrey, se registró entre 19˚C a 22˚C con cielo nublado y en el aeropuerto comercial la visibilidad es reducida a 2 millas con la presencia de neblina y bruma. La calidad del aire amanece marcando "Mala" en San Nicolás de loa Garza, "Aceptable" en 8 estaciones y "Buena" en 6 puntos de monitoreo.

Para el día de mañana pudiera presentarse algo de llovizna y niebla al amanecer por la saturación de humedad. En los siguientes días se espera que se mantenga el cielo medio nublado para el resto del jueves, soleado para el viernes y medio nublado para sábado y domingo, con temperaturas por debajo de 30˚C y la próxima semana debajo de 20˚C.

La fuerte entrada de humedad del Golfo de México hacia Nuevo León es la que ha causado estas mañanas muy nubladas y la presencia de neblina o bruma.

Avanza frente frío número 15 en el territorio nacional

El frente frío número 15 avanza sobre la península de Baja California, Sonora impulsado por una baja presión alargada en niveles medios y altos de la atmósfera que genera vientos moderados a fuertes, probabilidades de lluvia y la probabilidad de caída de aguanieve o nieve en Sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Ese sistema frontal continuará avanzando sobre la franja norte de México; sus efectos sobre el noreste serán menores, y será hasta inicios de la siguiente semana. Este día un canal de baja presión cruza del centro al norte del territorio nacional, cerca de los límites de Chihuahua y Coahuila y se extiende hasta Texas, generando viento moderado.

