¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 22 de Diciembre 2025? Estas son las Temperaturas

La mañana de este lunes 22 de diciembre amaneció con un cielo soleado y una temperatura de 15ºC en el estado de Nuevo León. Para la tarde se espera que permanezca el cielo soleado y la temperatura incremente a los 26ºC, diminuyendo nuevamente para la noche a las 17ºC.

En el Área Metropolitana de Monterrey se registra una calidad del aire Aceptable, de acuerdo con el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) de Nuevo León. Las rachas de viento oscilan entre los 30 a 40 km/h y, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se pronostican lluvias aisladas con acumulados de 0.1 a 5 milímetros.

Se esperan lluvias fuertes en Puebla, Veracruz y Oaxaca

El pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este lunes 22 de diciembre, canales de baja presión sobre el noroeste, oriente y sureste de México, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias con puntuales muy fuertes y acumulados de 50 a 75 milímetros en Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Estas lluvias, así como las precipitaciones aisladas que se pronostican para el estado de Nuevo León, podrían ir acompañadas de descargas eléctricas, ocasionando encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que, se recomienda a la población tomar precauciones; al igual que con las bajas temperaturas que se registrarán en los próximos días.

