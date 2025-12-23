¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 23 de Diciembre 2025? Estas Son las Temperaturas

El clima en Monterrey este 23 de diciembre será cálido, con una temperatura máxima de 26°C y baja probabilidad de lluvia. Se espera un clima soleado para Nochebuena y Navidad, con cielos parcialmente nublados y temperaturas de entre 20°C y 26°grados centígrados.

Para el fin de semana, el clima será despejado, pero un frente frío llegará el domingo, trayendo lluvias y un descenso de temperaturas.

Video: Clima Hoy 23 Diciembre de 2025 en Nuevo León Areli Hernandez te lo Dice

Clima para Nochebuena y Navidad en Nuevo León

Para mañana, 24 de diciembre, la temperatura máxima será de 25°C, con una probabilidad de lluvia del 21%. Durante la nochebuena, se espera que las temperaturas desciendan, alcanzando los 20°C, pero con cielos parcialmente nublados. En la mañana del 25 de diciembre, las condiciones continuarán siendo similares, con una temperatura máxima de 26°C y cielos parcialmente nublados. La probabilidad de lluvia se mantendrá por debajo del 6%.

Los días viernes y sábado (25 y 26 de diciembre) se prevé que el clima sea más estable, con cielos despejados y sin probabilidad de lluvia. Las temperaturas máximas estarán entre los 28°C y 29°C, ideales para disfrutar de actividades al aire libre.

Noticia relacionada: Clima Hoy 23 Diciembre de 2025 en Nuevo León Areli Hernandez te lo Dice

Sin embargo, el domingo 27 de diciembre se espera la llegada de un nuevo sistema frontal, lo que provocará un descenso en las temperaturas, especialmente en las siguientes semanas. Este sistema traerá consigo un aumento en la probabilidad de lluvia, que podría alcanzar hasta el 56% el lunes 28 de diciembre, continuando con lluvias aisladas hasta el martes.

A nivel nacional, las temperaturas en el noreste de México, especialmente en Monclova, Nuevo Laredo, Miguel Alemán y Reynosa, se mantendrán cerca de los 28°C a 29°C. En la Ciudad de México, la temperatura máxima será de 19°C, con mínimas cercanas a los 10°C. En el sureste de la península de Yucatán, se esperan temperaturas de 28°C a 31°C.

Historias recomendadas:

Con información de Arely Hernandez/ Noticias N+

RR