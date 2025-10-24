¿Cómo Estará el Clima para Este Fin de Semana en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

La mañana de este viernes 24 de octubre, hubo presencia de lloviznas en algunos sectores del Área Metropolitana de Monterrey, principalmente en Escobedo y Guadalupe, debido al exceso de humedad que ingresa desde el Golfo de México hacia la región.

Gran parte de esa humedad se integrará al medio ambiente durante el día, una vez que el sol caliente y suba la temperatura y el cielo cambie a soleado durante la tarde. Las temperaturas que se registran este viernes inician desde 19˚C a 23˚C, y llegarán a 30˚C como máximas por la tarde.

Las condiciones esperadas para el fin de semana serán de cielo soleado, con temperaturas mínimas de 21˚C y máximas de 32˚C y escasas probabilidades de lluvia. Las condiciones de estabilidad seguirán dominando hasta el martes. Por la noche del martes 28 y madrugada del miércoles 29 de octubre se espera la llegada de un sistema frontal que puede incrementar a 24% de probabilidad de precipitaciones y posteriormente un ligero descenso de temperatura, al orden de los 15˚C las mínimas y 25˚C las máximas.

¿Cómo se continuará la trayectoria de la Tormenta Tropical "Melissa"?

Esta mañana la Tormenta Tropical “Melissa” se ubica a 300 km al sureste de Kingston, Jamaica, con vientos de 75 km/h, se mueve al este-sureste a 2 km/h. Sigue su movimiento errático. Su trayectoria proyectada para el fin de semana lo llevaría al sur de las costas de Jamaica antes de virar hacia el norte.

Aún hay mucha incertidumbre en cuál será el destino final de la tormenta que mañana alcanzaría la categoría de huracán y el domingo a huracán mayor. Se espera que deposite acumulados de lluvia de 12 a 18 pulgadas, lo que ocasionaría inundaciones severas. Durante el fin de semana habrá que estar muy atentos al desarrollo de “Melissa” en el Caribe.

En el territorio nacional ha ingresado el frente frío número 10 al norte de Chihuahua y Coahuila provocando lluvias y tormentas en los límites de ambos estados. canales de baja presión y el paso de la Onda Tropical 39 frente al Golfo de Tehuantepec mantendrán las lluvias al sureste, occidente y Sierra Madre Occidental. En el noreste continuará la estabilidad.

