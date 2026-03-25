¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 25 de Marzo de 2026? Estas son las Temperaturas

Este miércoles 25 de marzo, continúan dominando las condiciones de estabilidad en gran parte del norte del territorio nacional, por lo que amaneció el cielo despejado en Monterrey, con temperaturas al rededor de 20˚C y Mala calidad del aire en Santa Catarina, Aceptable en 5 estaciones y Buena en 9 a las 8 de la mañana.

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Para hoy se espera que permanezca el cielo despejado a lo largo de la jornada y las temperaturas pueden desplazarse hasta los 33˚C, mismas temperaturas se esperan para jueves 26 y viernes 27 de marzo, pero aparecen ligeras probabilidades de lluvia por la mañana, entre 15% y 20%. Podría presentarse alguna llovizna al amanecer de los siguientes dos días para posteriormente dar paso a días soleados.

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Incrementa la probabilidad de lluvias en el Área Metropolitana de Monterrey

Altas presiones dominan el norte de México, que durante estos tres días podrían generar días calurosos; y por la tarde y noche de viernes se espera el avance de una masa de aire polar que genera al siguiente frente frío de la temporada. El ingreso de esta masa de aire frío incrementa la probabilidad de lluvias desde la madrugada del sábado 28 de marzo.

Por la mañana, esta probabilidad de precipitaciones se eleva hasta un 50% para Monterrey. Se espera una mañana de sábado lluviosa en el noreste, mientras que la inyección del aire frío ayudará a detener las temperaturas máximas del sábado en 22˚C, y 26˚C para el domingo, que también tiene un 25% de probabilidad de lluvias por la mañana.

Para la siguiente semana se espera que se estabilicen las condiciones meteorológicas, con cielos medio nublados y máximas al rededor de los 30˚C a partir del martes. Todos los días de la próxima semana aparecen ligeras probabilidades de lluvia, entre un 15% y 20%.

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Con información de Mauro Morales | N+

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