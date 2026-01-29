¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 29 de Enero 2026? Estas son las Temperaturas

Este jueves 29 de enero amanece en Monterrey con cielo nublado y niebla en el Aeropuerto del Norte, en la carretera a Nuevo Laredo, mientras que en el aeropuerto comercial las condiciones son distintas. A las 8 de la mañana ya se había disipado la niebla. Las temperaturas al inicio de este día están entre los 7˚C y 9˚ C, y la calidad del aire es Mala en Santa Catarina, Aceptable en 6 estaciones y Buena en 8.

En general, en todo el territorio nacional, las condiciones son muy estables para esta jornada. El frente frío número 30 abandonó México y su masa de aire ártico se ha disipado permitiendo que las temperaturas comiencen a tener desplazamiento por arriba de los 20˚C.

Sigue muy activo el Río Atmosférico que impulsa una gran cantidad de humedad del Pacífico hacia el norte del territorio nacional por lo que se espera que se mantenga el día medio nublado en Monterrey, con nubosidad alta que no está relacionada con probabilidades de lluvia.

Video: Clima Hoy en Nuevo León: Pronostico Matutino del Jueves 29 de Enero de 2026

Pronóstico del clima para el viernes 29 de enero en Nuevo León

Para mañana viernes 30 de enero, se espera por la mañana la entrada de un nuevo sistema frontal que traerá un día nublado y un retroceso en las temperaturas para el sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, con mínimas de 5˚C a 6˚C, nada grave y muy normal para esta temporada.

Las probabilidades de lluvia son mínimas para el fin de semana en el estado de Nuevo León y el Área Metropolitana de Monterrey, pero pueden presentarse hacia el miércoles 4 y jueves 5 de febrero con la llegada de otro sistema frontal.

Con información de Mauro Morales | N+

SHH