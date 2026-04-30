¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 30 de Abril 2026? Ingreso de Frente Frío 48

El jueves 30 de abril, Día del Niño, amaneció en Monterrey con temperaturas muy distintas en la zona metropolitana, desde los 25ºC en la zona de Cumbres, hasta los 28ºC en La Universidad, con cielo medio nublado y Mala calidad del aire en Apodaca y La Universidad, Aceptable en 3 estaciones y Buena en las 10 estaciones restantes.

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Después de las lluvias de ayer por la tarde, para el día de hoy son mínimas las probabilidades a pesar de que el frente frío número 48 ha ingresado al noreste de México. Hoy puede ocasionar tormentas severas al norte de Coahuila donde se quedará estacionado por las siguientes 24 horas, para posteriormente avanzar sobre Nuevo León y Tamaulipas el día de mañana, fortalecido por una masa de aire Polar que provocará un descenso en las temperaturas del sábado 2 y domingo 3 de mayo.

Por lo pronto hoy se detendrá la máxima al rededor de los 30ºC y 27ºC para mañana viernes 1 de mayo, lo que significa un cambio importante después de los intensos calores del martes y miércoles.

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Ingreso del frente frío 48 a Nuevo León

La llegada del frente frío número 48 fortalecido, llegará acompañado de lluvias y tormentas por la noche del viernes 1 de mayo con hasta 60% de probabilidad, lo que nos indica que pueden ser fuertes lluvias y con amplia cobertura. No se puede descartar la presencia de actividad eléctrica. Para la próxima semana, entre jueves y viernes, se espera la llegada de otro sistema frontal con precipitaciones y nuevo retroceso de temperaturas.

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Con información de Mauro Morales | N+

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