Inicio Monterrey ¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León para Hoy 31 de Diciembre de 2025? Pronóstico para Fin de Año

¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León para Hoy 31 de Diciembre de 2025? Pronóstico para Fin de Año

|

N+

-

Entérate del pronóstico del clima en Nuevo León para este último día del 2025 y el inicio del 2026

Área Metropolitana de Monterrey

Mañana en el Área Metropolitana de Monterrey. Foto: N+

En este 31 de diciembre, último día del año 2025, las condiciones meteorológicas de Monterrey y su zona metropolitana son de cielo muy soleado y temperaturas que marcaron al inicio del día al rededor de 8˚C con puntos donde alcanzaron 6˚C y el aeropuerto llegó a 4˚C, pero que se recuperan rápidamente gracias al cielo despejado. Para el resto del día se esperan máximas de 18˚C a 19˚C sin probabilidad de lluvias.

Para esta media noche se espera que la temperatura se ubique cerca de los 12˚C para recibir al Año Nuevo 2026, con cielo despejado o escasa nubosidad y sin lluvias, ideal para cualquier plan que se tenga para la fiesta de Fin de Año, incluso al aire libre. Con la temperatura ligeramente fría, con el uso de chamarra o abrigo será suficiente.

¿Cómo estará el clima para el 1 de enero de 2026 en Nuevo León?

A partir de mañana, 1 de enero de 2026, el incremento de temperaturas será notorio, las máximas se desplazarán a los 26˚C y para el viernes 2 de enero alcanzaremos los 30˚C o 31˚C debido al cambio en la circulación del aire.

La masa de aire frío del frente frío número 25 se disipará durante el día y el frente dejará de afectar al territorio nacional. Aún se esperan vientos fuertes en el litoral del Golfo de México y Golfo de Tehuantepec. En los primeros días de enero del 2026 se mantendrán las condiciones de cielo soleado y las temperaturas serán confortables con días Soleados y sin lluvias.

