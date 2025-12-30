Show de Luces para Recibir el Año Nuevo 2026 en Nuevo León: ¿Dónde y A Qué Hora Verlo?

El 2025 está a punto de terminar y para celebrar el inicio del Año Nuevo 2026, habrá un espectáculo de luces del cual podrás disfrutar con toda tu familia en el estado de Nuevo León. Aquí te contamos dónde y a qué hora será este show de Fin de Año sin pirotecnia.

Para aquellos que quieren recibir el Año Nuevo 2026 afuera de casa, este es un gran plan, todo un espectáculo visual para niños y adultos. El show de luces se llevará a cabo el próximo 31 de diciembre en el Parque Rufino Tamayo, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Habrá espectáculos de luces cada hora, a partir de las 18:30 horas y hasta las 00:30 horas del último miércoles de este 2025. Cabe destacar que en este evento está prohibido el uso de pirotecnia y la entrada es gratuita.

¿Qué otras actividades de Fin de Año habrá en San Pedro?

El mismo miércoles 31 de diciembre de 2025, a la par del espectáculo de luces que se realizará de 18:30 a 00:30 horas, habrá un mercadito gastronómico en el Parque Rufino Tamayo, que se ubica en la avenida Rufino Tamayo, en la zona de Valle Oriente, perteneciente al municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Así que, tú y tu familia podrán ver el show de luces con el pino navideño iluminado y disfrutar de una cena con una variedad de opciones de alimentos y bebidas en el mercadito gastronómico. Recuerda que está prohibido el uso de pirotecnia y la entrada es gratis.

