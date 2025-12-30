Inicio Monterrey Moviliza Incendio en Bodega en Colonia Del Norte en Monterrey; Hay Un Herido

Moviliza Incendio en Bodega en Colonia Del Norte en Monterrey; Hay Un Herido

La intensa columna de humo movilizó a las unidades de emergencia al incendio de una bodega en Monterrey

Incendio de bodega en Monterrey

Cuerpos de emergencia trabajan para sofocar el incendio. Foto: PC Nuevo León

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Monterrey se movilizaron hasta el incendio de una bodega ubicada en las avenidas Los Ángeles y San Nicolás, en la colonia Del Norte, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Se reporta un herido por este siniestro.

De acuerdo con los primeros informes, en la bodega de desechables se almacenaba cartón, madera y algunos químicos. Fue poco después de las 08:40 de la mañana que se reportó el incendio que provocó una intensa columna de humo negro visible desde varios puntos de los municipios de Monterrey y San Nicolás de los Garza.

Los cuerpos de emergencia arribaron al sitio y trabajaron por al menos una hora para sofocar el fuego que dejó como saldo diversos daños materiales y un trabajador herido, que en su intento por sofocar las llamas sufrió quemaduras y fue atendido por paramédicos de Protección Civil de San Nicolás.

