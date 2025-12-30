Moviliza Incendio en Bodega en Colonia Del Norte en Monterrey; Hay Un Herido

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Monterrey se movilizaron hasta el incendio de una bodega ubicada en las avenidas Los Ángeles y San Nicolás, en la colonia Del Norte, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Se reporta un herido por este siniestro.

De acuerdo con los primeros informes, en la bodega de desechables se almacenaba cartón, madera y algunos químicos. Fue poco después de las 08:40 de la mañana que se reportó el incendio que provocó una intensa columna de humo negro visible desde varios puntos de los municipios de Monterrey y San Nicolás de los Garza.

Los cuerpos de emergencia arribaron al sitio y trabajaron por al menos una hora para sofocar el fuego que dejó como saldo diversos daños materiales y un trabajador herido, que en su intento por sofocar las llamas sufrió quemaduras y fue atendido por paramédicos de Protección Civil de San Nicolás.

