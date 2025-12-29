Roban 30 Mil Pesos y Dan "Cachazo" a Empleado en Taquería en Monterrey

La tarde de este lunes 29 de diciembre se registró un asalto en un negocio de comidas, en el sitio un empleado resultó lesionado tras recibir un cachazo. El hecho se registró sobre la avenida Garza Sada en su cruce con la calle Mallorca en Monterrey, Nuevo León.

Noticia relacionada: Moviliza Intento de Asalto a Joyería en San Nicolás, Nuevo León

El asalto se registró cuando hombres armados ingresaron a un local donde se ofrecen diferentes platillos de comida rápida. Los sujeto exigieron a los empleados el dinero de las ventas del día y al resistirse, uno de los presuntos ladrones golpeó a uno de los empleados con un arma. Los implicados se llevaron 30 mil pesos en efectivo.

Luego de que los sujeto huyeran de este punto, empleados de este local llamaron a los elementos de seguridad para pedir apoyo. A este punto llegaron elementos de Fuerza Civil quienes entrevistaron a los empleados para saber como había ocurrido el presunto asalto.

Al sitio también llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana quienes brindaron atención médica a la persona afectada. Cerca de este local comenzó un despliegue de seguridad para tratar de identificar a los presuntos asaltantes y poder detenerlos para determinar su situación legal.

Video: Moviliza Hombre Lesionado con Arma de Fuego en Colonia Roma en Monterrey

Intentan asaltar joyería en San Nicolás

Otro caso similar ocurrió durante la mañana de este 29 de diciembre, cuando hombres armados intentaron robar una joyería ubicada en una plaza comercial en San Nicolás, Nuevo León. Los sujetos esperaron a que empleados abrieran este lugar y sorprenderlos.

Aunque en este asalto pudieron apoderarse de algunas piezas de la joyería, elementos de investigación mencionaron que el botín que pretendían robar se les cayó al momento de huir de este punto. Policías continúan con las investigaciones de este caso para tratar de identificar a los presuntos implicados.

Historias recomendadas:

Con información de Pedro Caballero | N+

DAGM