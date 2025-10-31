¿Cómo Estará el Clima para Este Fin de Día de Muertos en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

Este viernes 31 de octubre, en el Área Metropolitana de Monterrey amanecimos con temperaturas de 11˚C a 14˚C, y en los aeropuertos de hasta 7˚C y 8˚C; con condiciones de cielo despejado y mala calidad del aire en 4 estaciones de monitoreo, 5 estaciones marcan aceptable y 6 marcan buena. Se espera que la temperatura incremente durante el día al rededor de 25˚C con cielo despejado y sin probabilidad de lluvias.

Para mañana sábado 1 de noviembre, se esperan temperaturas máximas de 29˚C a 30˚C y por la noche de sábado y madrugada de domingo 2 de noviembre estará llegando un nuevo frente frío al noreste y Golfo de México, provocando un nuevo descenso de temperaturas que mantendrá los amaneceres fríos en Monterrey al inicio de la siguiente semana.

La probabilidad de lluvia es baja y se concentra por la mañana del domingo 2 de noviembre, después regresará el cielo despejado. Para la próxima semana se esperan mínimas al rededor de 15˚C y máximas en incremento de 25˚C al inicio de la semana y cerca de 30˚C hacia el final.

Trayectoria del frente frío número 11 y huracán Melissa

La masa de aire frío del frente número 11 de la temporada cubre al norte, noreste, oriente, centro y sureste del país. El frente avanza sobre el Caribe, ha abandonado el territorio nacional pero las temperaturas se mantienen frías al inicio de este viernes.

En el Atlántico el huracán Melissa se aleja al norte de las Bermudas pero conserva vientos de 150 Km/h. Se espera que más tarde se convierta en un ciclón extratropical. Durante el fin de semana puede debilitarse a Tormenta Tropical.

