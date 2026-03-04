¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 4 de Marzo 2026? Probabilidad de Lluvia
N+
Entérate del pronóstico del clima en el Área Metropolitana de Monterrey y el resto de Nuevo León para este miércoles
COMPARTE:
Nuevamente, este miércoles 4 de marzo se presenta una mañana muy nublada en Monterrey y su zona metropolitana. La calidad del aire es Buena en las 15 estaciones de monitoreo ambiental. Los aeropuertos reportan el cielo cerrado y visibilidad reducida de 3 a 4 millas y temperaturas de 21˚C. En el resto de la zona metropolitana se reportan temperaturas de 19˚C a 21˚C muy estables gracias al gran contenido de humedad.
Noticia relacionada: Pronóstico del Tiempo MIÉRCOLES 4 de Marzo de 2026: Habrá Lluvia, Viento, Frío y Onda de Calor
Este fuerte ingreso de humedad del Golfo de México nos ha otorgado días con temperaturas con un rango muy estable, mañanas nubladas con probabilidad de precipitaciones y tardes soleadas. Para el día de mañana, jueves 5 de marzo, se espera que se eleve al 24% la probabilidad de alguna precipitación por la mañana y por la tarde se puede presentar algún chubasco.
El fin de semana, se incrementa a 20% para el sábado 7 de marzo, hasta 45% la probabilidad para el domingo 8 de marzo y 24% para el lunes 9 de marzo, por lo que pudiéramos tener un fin de semana muy distinto, con probables lluvias.
¿Se espera un nuevo frente frío en el norte de México?
Para este día, el canal de baja presión y su extensión como línea seca se extiende desde el centro hacia el norte y Texas muy cerca de los límites de Chihuahua y Coahuila, por lo que la humedad del Golfo seguirá ingresando a Nuevo León.
Para mañana, jueves 5 de marzo, un frente frío se aproximará a la frontera norte de Coahuila y puede desarrollar lluvias para Nuevo León y el domingo 8 de marzo, otro frente frío ingresará al noreste incrementando el potencial de precipitaciones.
Historias recomendadas:
- Abaten a 5 Presuntos Delincuentes en Enfrentamiento contra Fuerza Civil en Rayones, Nuevo León
- Conductora se Salva en Choque con Transporte de Estudiantes en Av. Ruiz Cortines en Monterrey
- Fuga de Gas Cloro Causa Alarma en Instalaciones de Agua y Drenaje de Monterrey
Con información de Mauro Morales | N+
SHH