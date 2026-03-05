¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 5 de Marzo 2026? Estas son las Temperaturas

La mañana de este jueves 5 de marzo, se registran condiciones de cielo nublado en el Área Metropolitana de Monterrey, con temperaturas al inicio de la jornada alrededor de 20˚C y ligeras variaciones en algunas zonas. También se presenta Buena calidad del aire en las 15 estaciones de monitoreo ambiental.

Para el resto del día, se espera que el cielo cambie a medio nublado y la temperatura puede incrementar hasta los 29˚C o 30˚C con probabilidad cercana al 40% de que se desarrolle algún chubasco o tormenta aislada por la tarde.

Para el día de mañana, viernes 6 de marzo, se espera alternar un día soleado con máxima de 31˚C y para el sábado 7 de marzo hay posibilidades de que se registre una temperatura de 30˚C con cielo medio nublado y con ligera probabilidad de lluvia por la mañana. Para la tarde y noche se espera un cielo medio nublado y con menor probabilidad de lluvia.

Frente frío entrará a Nuevo León el 8M

El domingo 8 de marzo, se espera la llegada de un nuevo frente frío desarrollando probabilidades de precipitación por la mañana y por la tarde que detendría las máximas en 24˚C a 25˚C. Para el lunes 9 de marzo se extiende la probabilidad de lluvia por la mañana con máximas de 27˚C.

Del miércoles de la próxima semana en adelante se espera que regresen las condiciones de cielo soleado y se alejarán nuevamente las lluvias de la región.

