¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 5 de Mayo de 2026? Estas son las Temperaturas

Las temperaturas son agradables al inicio de este martes 5 de mayo en Monterrey y su zona metropolitana, se registran entre los 23˚C a 26˚C. Amanece con cielo medio nublado y Aceptable calidad del aire en Santa Catarina y la Universidad, mientras que las restantes 13 estaciones marcan Buena calidad del aire.

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Para el resto del día de hoy y para mañana, miércoles 6 de mayo, se esperan temperaturas muy calurosas y ambiente bochornoso, con máximas de 35˚C a 36˚C y con sensación de 37˚C a 39˚C, por lo que se esperan un par de días muy incómodos en el noreste. El fuerte ingreso de humedad desde el Golfo de México mantendrá por arriba del 40% el contenido de humedad en el ambiente, provocando que la sensación de calor vaya por arriba de lo que marca la temperatura ambiente, que se mide a la sombra.

Un canal de baja presión se ubica cruzando el territorio nacional, del centro al norte, y favorece la entrada de humedad hacia el noreste, se extiende como línea leca sobre Texas. Para mañana puede generar viento moderado a fuerte al norte de Coahuila.

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Ingresará nuevo frente frío a Nuevo León

El jueves 7 de mayo se espera la llegada de un nuevo sistema frontal que traerá de nuevo probabilidades de precipitaciones y breve retroceso en las temperaturas para el jueves y viernes 8 de mayo, mientras que para el sábado 9 y domingo 10 de mayo han disminuido las probabilidades de lluvia y las temperaturas incrementan arriba de 30˚C.

Para el próximo lunes 11 de mayo se esperaría otro frente frío con nuevas probabilidades de lluvia, así que tendremos días alternados; algunos con incremento de temperaturas y otros con lluvias y menos calor.

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Con información de Mauro Morales | N+

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