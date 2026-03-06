¿Frente Frío 39 en Nuevo León Provocará Lluvias Este Fin de Semana?: Pronóstico del Clima

La mañana de este viernes 6 de marzo, se presenta el cielo nublado en algunos sectores del Área Metropolitana de Monterrey. El Aeropuerto del Norte reportó cielo despejado a las 8 de la mañana. El cielo cambiará por la tarde a soleado con incremento de temperatura hasta los 32˚C, bajando las probabilidades de lluvia, a pesar de este amanecer cargado de humedad.

Noticia relacionada: Clima CDMX Hoy: ¿A Qué Hora Va a Llover Este Viernes 6 de Marzo 2026?

Para este sábado 7 de marzo, la hora del Clásico Regio 142, Tigres vs Monterrey, se espera que la temperatura ronde los 25˚C con cielo medio nublado y con un 10% de probabilidad de lluvia. Todo estará cambiando a partir de la media noche.

Lluvias por ingreso del frente frío 39 en Nuevo León

El frente frío número 39 avanza sobre el norte de México y se espera que interactúe con el canal de baja presión y la línea seca al norte de Coahuila mientras avanza hacia Nuevo León. Se espera que llegue a Monterrey durante la madrugada del domingo 8 de marzo, cambiando la dirección del viento a media noche y con un gran incremento en la probabilidad de lluvia, que se espera por la tarde hasta en un 76%.

Video: Clima Hoy en Nuevo León: Pronóstico Matutino del Viernes 6 de Marzo de 2026

Este frente frío 39 traerá como principal característica las lluvias que cubrirán gran parte de Texas y al noreste de México. Permitirá que las temperaturas se detengan para el domingo en los 22˚C a 23˚C, es decir que casi no tendrá movimiento el termómetro.

Las probabilidades de lluvia se extienden hasta la mañana del lunes 9 de marzo, y por la tarde comenzarán a disminuir significativamente. Para el martes ya es mínima la probabilidad y, a partir del miércoles, regresarán los días soleados pero el jueves de la siguiente semana estará llegando un nuevo sistema frontal.

Historias recomendadas:

Con información de Mauro Morales | N+

SHH