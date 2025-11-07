¿Cómo Estará el Clima para Este Fin de Semana en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

Al amanecer de este viernes 7 de noviembre, en el estado de Nuevo León la calidad del aire es mala en 5 estaciones de monitoreo ambiental: en Escobedo, La Universidad, Apodaca, Pesquería y Juárez. En 6 estaciones marcan aceptable y 4 reportan buena calidad a pesar del cielo despejado. Las temperaturas son sumamente variadas al inicio de la jornada, van desde los 17˚C hasta 22˚C dentro de Área Metropolitana de Monterrey.

Las condiciones pre frontales, como ocurre regularmente, provocan que las temperaturas para hoy viernes y mañana, sábado 8 de noviembre, se ubiquen al rededor de 33˚C con cielo soleado y sin probabilidad de precipitaciones. El domingo 9 de noviembre será el día de cambio en las condiciones del tiempo con la entrada de la masa de aire frío, el viento tendrá incremento y cambiará su dirección desde el norte.

El choque de esa masa de aire de diferentes características puede provocar alguna precipitación pasajera al medio día y por la tarde iniciará el descenso de temperatura que continuará hasta el amanecer del lunes cerca de los 11˚C y 9˚C para el martes, con máximas de 19˚C a 22˚C, regresando el lunes rápidamente al cielo despejado y desaparecen las probabilidades de lluvia para el resto de la próxima semana.

Video: Pronóstico del Clima con Areli Hernández en Nuevo León 7 de Noviembre de 2025

¿Descenderán las temperaturas en el resto del país?

Esa masa de aire ártico afectará de manera muy intensa al sureste de territorio norteamericano con un brusco descenso de temperaturas. Al noreste de México solo alcanza una pequeña porción de esa masa de aire frío, por lo que el descenso, aunque notorio, será muy breve. A partir del miércoles iniciará la recuperación de temperaturas.

Hoy están presentes dos canales de baja presión, sobre el noroeste y península de Yucatán y la presencia de una vaguada en niveles medios de la atmósfera mantendrán inestabilidad en los extremos del territorio nacional con probabilidad de lluvias aisladas en el sur, sureste y península de Yucatán.

Con información de Mauro Morales | N+

SHH