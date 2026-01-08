¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 8 de Enero de 2026? Estas son las Temperaturas

Se registraron temperaturas al rededor de 17˚C al amanecer este jueves 8 de enero en Nuevo León. La calidad del aire es Mala en Santa Catarina, Aceptable en 10 estaciones y 4 marcando Buena a las 8 de la mañana.

El cielo se encuentra soleado por la mañana y para el resto del día se espera un cambio a medio nublado sin grandes probabilidades de precipitaciones para hoy y mañana. Ambos días esperan máximas de 29˚C a 30˚C con similares condiciones de cielo previo a la llegada del frente frío numero 27.

Esta mañana el sistema frontal se extiende al norte de México, cruzando al oriente de Chihuahua y se espera que durante el día de mañana viernes avance sobre Coahuila para ingresar a Nuevo León durante el viernes 9 de enero por la noche y madrugada de sábado.

Se espera que durante el sábado 10 de enero la temperatura vaya descendiendo, presentando la máxima al inicio del día, cerca de 17˚C y por la noche la mínima cayendo a 10˚C. Seguirá descendiendo la temperatura hasta la mañana del domingo cerca de 7˚C y 5˚C para el amanecer del lunes.

Efectos del frente frío 27 se extenderán hasta el martes

Este frente frío número 27 viene muy mezclado con humedad por lo que aparecen las probabilidades de precipitaciones desde la noche del sábado y la mañana del domingo y se extienden al lunes por la tarde y noche y pueden continuar hacia el martes. De esa manera el cambio será drástico, en condiciones de cielo, rangos de temperatura y probabilidad de lluvias.

Estos dos días de temperaturas cálidas serán días de preparación previo a la llegada de esta nueva onda fría que vendrá con todos los cambios descritos. A prepararse.

