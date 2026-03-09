¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 9 de Marzo 2026? Estas son las Temperaturas

La mañana de este lunes 9 de marzo está presente la llovizna en el Área Metropolitana de Monterrey. El cielo cerrado y el exceso de humedad en el ambiente permitirán que la temperatura se mueva muy poco, esperando máximas cercanas a 27˚C y muy pocos periodos de sol.

El frente frío número 39 se ha disipado sobre el noreste de México durante la madrugada de este lunes, mientras que el frente frío número 40 se fortalece sobre el noroeste incrementando la probabilidad de nevadas en el norte de Baja California y Sierras de Sonora y Chihuahua.

¿Cuándo ingresa el frente frío número 40?

El avance del frente frío número 40 sobre el norte de México hará que durante el martes 10 y miércoles 11 de marzo, las temperaturas máximas incrementen por arriba de los 30˚C, llegando a Nuevo León el miércoles, bajando las temperaturas para el jueves 12 y viernes 13 de marzo, pero manteniendo las condiciones de cielo soleado que empezarán a dominar desde el miércoles y que nos acompañarán por los próximos 10 días.

Después de esta mañana con llovizna, las probabilidades de lluvia se alejan por lo que resta de esta semana y el siguiente fin de semana. Lo que es muy notorio es el contraste térmico, ya que se espera que el frente frío número 40 detenga las máximas para el jueves cerca de 24˚C y las mínimas del viernes sean de 13˚C a 14˚C para volver a incrementar el sábado a 33˚C y el domingo a 36˚C, por lo que seguiremos en el sube y baja de temperaturas.

