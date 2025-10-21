¿Cómo Estará el Clima Hoy 21 de Octubre de 2025 en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

Esta martes 21 de octubre, las condiciones de cielo soleado dominan una parte del Área Metropolitana de Monterrey mientras que los aeropuertos reportan cielo nublado. Las temperaturas se encuentran entre 20˚C y 23˚C y la calidad del aire es aceptable en 7 estaciones de monitoreo ambiental, 8 de ellas reportaron buena calidad a las 7 de la mañana.

Noticia relacionada: ¿Cómo Va el Potencial Ciclón Sonia Hoy? Aviso por su Ubicación Cerca de México

De acuerdo con el pronóstico del clima en Nuevo León, el día de hoy se espera que el cielo sea soleado la mayor parte del martes, con temperaturas máximas al rededor de 31˚C y con mínimas probabilidades de precipitación en el noreste.

Un nuevo sistema frontal está próximo a ingresar al norte de México y afectará levemente a los estados de Chihuahua y Coahuila. No se espera que ingrese a Nuevo León, ya que se contraerá hacia Texas en las próximas 24 horas, por lo que, la temperatura tendrá ligeras variaciones en los próximos días. A partir de mañana miércoles 22 de octubre cambiará a cielo medio nublado.

Podría desarrollarse un ciclón tropical hacia Yucatán

En el Caribe, la zona de inestabilidad ha incrementado su potencial al 100% se ubica al norte de Colombia y al sur de República Dominicana moviéndose al oeste. Se espera que en las siguientes horas alcance a desarrollarse como Ciclón Tropical; su trayectoria preliminar marca hacia la península de Yucatán. Hasta el día de ayer indicaba su avance hacia Centroamérica, aún hay que esperar para conocer su destino.

En el Pacífico una zona de inestabilidad con 70% de potencial ciclónico lejos de la costa de Guerrero. Su potencial es alto, de conformarse como ciclón se mantendría lejos del territorio nacional; se mantiene bajo vigilancia. Para este día los canales de baja presión sobre la península de Baja California, otro sobre el oriente y una nueva Onda Tropical se aproxima por el Caribe.

Historias recomendadas:

Con información de Mauro Morales | N+

SHH