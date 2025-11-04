¿Cómo Estará el Clima Hoy 4 de Noviembre de 2025 en Nuevo León? Habrá Descenso de Temperaturas

Este martes 4 noviembre durante la mañana, las temperaturas llegaron a los 11˚C y 12˚C en el Área Metropolitana de Monterrey al amanecer pero una vez que salió el sol, rápidamente la temperatura incrementó. Las condiciones de cielo despejado nos acompañarán a lo largo del día y de la semana por lo que las probabilidades de lluvia son nulas.

La masa de aire frío prevalece durante este día sobre el noreste, oriente y sureste. Para mañana, miércoles 5 de noviembre, se habrá disipado, esto permitirá el incremento en las temperaturas de los siguientes días hasta cerca de 30˚C para miércoles y jueves 6 de noviembre, y hasta 33˚C para el viernes 7 y 31˚C para el sábado 8 de noviembre. El domingo se espera un nuevo frente frío y un nuevo descenso de temperaturas.

Pronóstico del clima para el resto del país

El frente frío número 12 abandona el territorio nacional al oriente de la península de Yucatán mientras que una nueva onda tropical, la número 30 de la temporada se aproxima por el Caribe. Hasta el momento no hay potencial ciclónico en el Atlántico ni en el Pacífico hacia el final de la temporada de ciclones 2025.

Las condiciones del resto del territorio nacional se esperan estables, con un canal de Baja Presión sobre el norte del territorio y viento moderado entre el Golfo de México y el Golfo de Tehuantepec. Sobre el norte y noreste sigue el dominio de Altas Presiones que mantendrán los cielos soleados y la ausencia de precipitaciones para los siguientes días.

Con información de Mauro Morales | N+

SHH