¿Cómo Estará el Clima para Hoy 11 de Mayo de 2026 en Nuevo León? Pronóstico del Tiempo

La llegada del Frente Frío número 50 provocó lluvias durante la madrugada de este lunes 11 de mayo en distintos puntos de Nuevo León y el noreste del país, generando un ligero refrescamiento en las temperaturas y condiciones de cielo nublado para este inicio de semana.

En Monterrey, la temperatura mínima al amanecer fue cercana a los 22 grados centígrados, mientras que para esta tarde se esperan máximas alrededor de los 27 grados, además de amplias probabilidades de chubascos y tormentas.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las lluvias podrían extenderse hasta la mañana del martes, mientras que del martes al sábado persistirá un ambiente medio nublado con probabilidad de precipitaciones ligeras, principalmente durante las mañanas.

Video: Clima en Nuevo León Pronóstico Matutino del Lunes 11 de Mayo de 2026

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Decenso de temperaturas en varios estados de México

Autoridades meteorológicas señalaron que la masa de aire frío asociada a este sistema frontal avanzará sobre el noreste, centro y oriente del territorio nacional, favoreciendo lluvias, tormentas y un descenso en las temperaturas en varias regiones del país.

Asimismo, en el occidente de México se registra una importante entrada de humedad proveniente del océano Pacífico, condición que también estará generando precipitaciones.

Se espera que el Frente Frío 50 permanezca estacionario cerca del centro y oriente del país durante las próximas 24 horas antes de comenzar a disiparse.

Para el próximo fin de semana aumentarán nuevamente las probabilidades de lluvia y tormenta en Nuevo León, condiciones que podrían extenderse del domingo al martes de la próxima semana, con posibles acumulados importantes de precipitación.

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