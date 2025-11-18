¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 18 de Noviembre de 2025? Estas son las Temperaturas

La mañana de este martes 18 de noviembre la humedad tiene concentraciones cercanas al 90% en algunos sectores del Área Metropolitana de Monterrey con presencia de nubosidad baja y visibilidad reducida en los aeropuertos. El cielo se encuentra nublado y la calidad del aire es aceptable en 5 estaciones de monitoreo, 9 estaciones marcan buena; la estación de Pesquería se encuentra fuera de servicio.

Durante el día se espera que cambie la condición del cielo al soleado y la temperatura que, al amanecer se encontró al rededor de 19˚C, podría repuntar a 30˚C sin probabilidad de precipitaciones. En los siguientes días aparecen los nublados y las probabilidades de lluvia incrementan el jueves hasta un 24%.

Canal de baja presión y su continuación como línea seca sobre Texas podría ocasionar viento moderado en el norte de Coahuila y Nuevo León por la tarde. Otro Canal de Baja Presión permanece frente a la costa de Campeche generando algunas lluvias aisladas en el sureste.

Disminuirán las temperaturas en Nuevo León por ingreso de frente frío 15

Por el extremo noroeste está ingresando el frente frío número 15 de la temporada impulsado por un centro de baja presión que incrementa la posibilidad de precipitaciones, viento moderado a fuerte y hasta la posible caída de aguanieve o nieve en sierras de Baja California y conforme avance, las probabilidades alcanzarán las sierras de Sonora y Chihuahua en los siguientes días.

Ese frente frío 15 puede recorrer la frontera norte para llegar a Nuevo León entre el domingo 23 y lunes 24 de noviembre, reduciendo ligeramente las temperaturas para la próxima semana. Durante el fin de semana las probabilidades de lluvia se encuentran entre el 10% y 17%.

Con información de Mauro Morales | N+

SHH