Cerrarán Incorporación de Lázaro Cárdenas y Gómez Morín en San Pedro: Duración y Rutas Alternas

El municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo León, anuncio un cierre vial en la incorporación de la avenida Lázaro Cárdenas hacia Gómez Morín debido a que se llevarán a cabo trabajos en la estructura del puente que conecta ambas avenidas.

Los trabajos se llevarán a cabo en las vigas del puente ubicado en este punto, motivo por el cual el municipio programó el cierre del carril izquierdo de Lázaro Cárdenas. Este cierre se llevará a cabo desde el 18 de noviembre y se mantendrá hasta el 16 de diciembre.

Este cierre afectará a los automovilistas que transitan en dirección de oriente a poniente, por lo que se recomendó anticipar tiempos de traslado y planear rutas alternas mientras duren las labores. Las autoridades señalaron que el objetivo es atender la estructura y mantener condiciones adecuadas de circulación en el área.

¿Cuáles son las rutas alternas para ingresar a Gómez Morín?

Como alternativa para quienes circulan por Lázaro Cárdenas y necesitan incorporarse hacia Gómez Morín es continuar por esta vía y girar en calles como Río Mississippi o Río Missouri, y desde ahí retomar la circulación hacia el norte para reincorporarse a Gómez Morín. Estos trayectos permiten evitar directamente la zona donde se realizarán las reparaciones.

Otra ruta para los automovilistas que buscan ingresar a Gómez Morín es utilizar la salida previa hacia Vasconcelos y posteriormente tomar alguna de las avenidas interiores que conectan nuevamente con Gómez Morín. Estas rutas ofrecen alternativas temporales mientras avanzan las labores programadas por el municipio de San Pedro.

