¿Clima en Nuevo León Hoy 20 de Enero de 2026? Estas son las Temperaturas

La mañana de este martes 20 de enero, en contraste con las temperaturas muy frías que se presentaron ayer al amanecer, hoy estuvieron entre los 11˚C y los 14˚C en la zona metropolitana de Monterrey. Desde muy temprano domina la condición de cielo nublado que nos estará acompañando durante todo el día.

La calidad del aire esta mañana es Aceptable en las estaciones del Libramiento Noroeste y San Nicolás, mientras que en las 13 estaciones restantes, la calidad es Buena a las 8 de la mañana.

El día de hoy tenemos la presencia de un sistema frontal que se ubica al norte de Chihuahua y Coahuila, y frente a la costa de Tamaulipas un canal de baja presión, la interacción entre ambos sistemas puede ocasionar algunas precipitaciones para hoy y mañana en Monterrey. Las probabilidades han disminuido al orden de 18% al 30% pero siguen latentes.

¿Cómo estará el clima el próximo fin de semana en Monterrey?

Para el jueves 21, viernes 22 y sábado 23 de enero se esperan condiciones de cielo soleado a medio nublado con temperaturas agradables y para el sábado se espera la llegada de un poderoso sistema invernal que traerá nieve y hielo para Texas, así como probables lluvias para el norte y noreste de México.

Además traerá un fuerte descenso de temperaturas para Monterrey para los días domingo y lunes que podría bajar las mínimas a 5˚C y 3˚C. El inicio de la siguiente semana estará sumamente frío. Hay que considerarlo para los pequeños que van a la escuela por la mañana.

