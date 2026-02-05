¿Cómo Estará el Clima para Hoy 5 de Febrero de 2026 en Nuevo León? Pronóstico del Tiempo

El paso del Frente Frío número 33, acompañado por su masa de aire frío, provocó la mañana de este jueves 5 de febrero un descenso significativo en las temperaturas en Nuevo León, con registros mínimos de un solo dígito en algunas zonas del área metropolitana.

De acuerdo con el reporte meteorológico, las temperaturas más bajas se presentaron de manera muy local al sur de San Pedro y en sectores de la carretera nacional, donde el termómetro descendió a valores de un solo dígito. En los aeropuertos del estado se reportaron temperaturas de entre 7 y 9 grados, mientras que en el resto de la zona urbana las lecturas oscilaron entre los 11 y 12 grados.



Video: Clima Hoy en Nuevo León: Pronostico Matutino del Jueves 5 de Feberero de 2026

Durante la mañana, el cielo se mantuvo soleado, condición que permitirá una recuperación gradual de la temperatura a lo largo del día, con máximas estimadas entre los 19 y 20 grados centígrados.

Noticia relacionada: Presunta Quema de Cobre Provoca Incendio y Consume Patrimonio de Dos Hermanos en Nuevo León

En cuanto a la calidad del aire, el informe de las 8:00 de la mañana indicó condiciones malas en los municipios de San Nicolás y Juárez, aceptables en Santa Catarina y buenas en el resto de la zona metropolitana.

Viernes con bajas temperaturas

Para este viernes se espera un amanecer frío, con temperaturas cercanas a los 8 o 9 grados, aunque durante el día el ambiente será más cálido, alcanzando una máxima aproximada de 25 grados. El sábado se prevé una temperatura máxima de 26 grados y el domingo de 27 grados, con cielo medio nublado.

A partir de la próxima semana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas máximas cercanas a los 30 grados, días mayormente soleados y sin probabilidad de lluvia, lo que representará un alivio tras los recientes frentes fríos.

Para el domingo, se pronostican condiciones ideales para actividades al aire libre, con una temperatura máxima de 27 grados y alrededor de 25 grados durante el horario del juego, cielo medio nublado y sin lluvia.

Historias recomendadas: