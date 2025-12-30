Choque y Volcadura Colapsan Vialidad en la Avenida Miguel Alemán en Guadalupe, Nuevo León

El día de hoy, martes 30 diciembre alrededor de las 12:30 p.m., un fuerte choque seguido de una volcadura interrumpió la circulación en la Avenida Miguel Alemán, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El accidente ocurrió en el puente de Ruiz Cortines, una zona que, debido a las obras del metro, ya presenta un tráfico constante y pesado.

El percance inició cuando un vehículo impactó a una camioneta, lo que provocó que la camioneta chocara contra el muro de contención y quedara volcándose con las llantas hacia arriba. Según los informes preliminares, se presume que el exceso de velocidad fue un factor clave en el accidente, ya que la zona está afectada por las obras del metro y el tráfico suele ser denso.

Video: Colapsa Vialidad Choque y Volcadura en Avenida Miguel Alemán y Ruiz Cortines

Los paramédicos de diversas corporaciones de rescate llegaron al lugar para atender a los ocupantes de ambos vehículos. Ninguno de los dos conductores requirió traslado a un hospital, ya que las lesiones fueron leves. Sin embargo, la camioneta quedó completamente volcada, mientras que el vehículo sufrió daños significativos en su parte frontal. Las bolsas de aire del carro también se desplegaron durante el choque.

Cierre temporal de la vialidad en Avenida Miguel Alemán

Tras el choque, la vialidad fue completamente cerrada, lo que causó un fuerte congestionamiento vehicular en la zona. La grúa llegó poco después para realizar las maniobras de levantamiento del vehículo volcado, pero la circulación siguió limitada durante varias horas. Actualmente, solo un carril de la Avenida Miguel Alemán está abierto mientras se realizan los trabajos de retiro de los autos siniestrados.

El tráfico en la zona se extendió por varios kilómetros, especialmente en dirección al municipio de Apodaca. Las autoridades recomendaron a los conductores que evitaran pasar por esta zona o tomaran rutas alternas, ya que el cierre de la vialidad y las maniobras de rescate seguían afectando el flujo de vehículos.

El propietario de la camioneta volcada, quien apenas había adquirido el vehículo hacía dos semanas, también se vio afectado por este incidente. En estos momentos, la aseguradora y las autoridades de tránsito están encargadas de investigar las causas exactas del accidente y determinar quién será el responsable de los daños.

Con información de Karina Garza Ochoa/ Noticias N+

