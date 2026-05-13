Anuncian Cortes de Luz en Colonias de Apodaca y Juárez, NL: ¿Cuándo y a Qué Hora Será?

Habrá cortes de luz en diversas colonias de los municipios de Apodaca y Juárez, Nuevo León, debido a los trabajos de mantenimiento que llevará a cabo la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Aquí en N+ te decimos cuándo y a qué hora serán, así como las zonas afectadas por la falta del servicio.

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La CFE informó a través de un comunicado oficial que suspenderá provisionalmente el suministro de energía eléctrica en algunas colonias de los municipios de Apodaca y Juárez, Nuevo León, de manera preventiva para realizar los trabajos de mantenimiento para modernizar la infraestructura eléctrica, con el objetivo de mejorar la calidad y continuidad del servicio en la región.

Los cortes de luz de la CFE se llevarán a cabo el próximo jueves 14 de mayo de 14:00 a 17:00 horas en Apodaca y Juárez. Es decir, que la suspensión del servicio durará únicamente tres horas, de acuerdo con lo informado en el comunicado.

Video: Habrá Cortes de Luz en Colonias de Apodaca y Juárez, NL: ¿Cuando y a Qué Hora es?

Lista de colonias que se quedarán sin luz en Apodaca y Juárez

Estas son las colonias de Apodaca y Juárez, Nuevo León, que se quedarán sin servicio de energía eléctrica durante tres horas el jueves 14 de mayo debido a los cortes de luz:

Colonias sin luz en Apodaca:

El Rosario

Vivienda Digna

Lomas de la Paz

Bosques de San Miguel

Fuentes de San Miguel

Praderas de Huinalá

Paseo de la Loma

Campestre Huinalá

Residencial Arcadia

Hacienda el Campanario

Santa Anita

Parque Industrial Nexxus y Aeropuerto

Colonias sin luz en Juárez:

Anzurez

Los Puertos

Parques industriales Davisa y Finsa

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