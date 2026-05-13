Anuncian Cortes de Luz en Colonias de Apodaca y Juárez, NL: ¿Cuándo y a Qué Hora Será?
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Habitantes de diversas colonias de Apodaca y Juárez se quedarán sin servicio de energía eléctrica por durante tres horas por cortes de la CFE
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Habrá cortes de luz en diversas colonias de los municipios de Apodaca y Juárez, Nuevo León, debido a los trabajos de mantenimiento que llevará a cabo la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Aquí en N+ te decimos cuándo y a qué hora serán, así como las zonas afectadas por la falta del servicio.
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La CFE informó a través de un comunicado oficial que suspenderá provisionalmente el suministro de energía eléctrica en algunas colonias de los municipios de Apodaca y Juárez, Nuevo León, de manera preventiva para realizar los trabajos de mantenimiento para modernizar la infraestructura eléctrica, con el objetivo de mejorar la calidad y continuidad del servicio en la región.
Los cortes de luz de la CFE se llevarán a cabo el próximo jueves 14 de mayo de 14:00 a 17:00 horas en Apodaca y Juárez. Es decir, que la suspensión del servicio durará únicamente tres horas, de acuerdo con lo informado en el comunicado.
Lista de colonias que se quedarán sin luz en Apodaca y Juárez
Estas son las colonias de Apodaca y Juárez, Nuevo León, que se quedarán sin servicio de energía eléctrica durante tres horas el jueves 14 de mayo debido a los cortes de luz:
Colonias sin luz en Apodaca:
- El Rosario
- Vivienda Digna
- Lomas de la Paz
- Bosques de San Miguel
- Fuentes de San Miguel
- Praderas de Huinalá
- Paseo de la Loma
- Campestre Huinalá
- Residencial Arcadia
- Hacienda el Campanario
- Santa Anita
- Parque Industrial Nexxus y Aeropuerto
Colonias sin luz en Juárez:
- Anzurez
- Los Puertos
- Parques industriales Davisa y Finsa
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SHH