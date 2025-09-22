La Conductora Débora Estrella Soñaba con Ser de Piloto Aviador; Amigos le Rinden Homenaje

El equipo de Monterrey al Día recordó a Débora Estrella, conductora de noticias que falleció durante un accidente aéreo el pasado 20 de septiembre en García, Nuevo León. Los conductores de este programa mencionaron algunos de los sueños que tenía Débora, entre ellos que quería ser piloto de aeronaves.

Noticia relacionada: Débora Estrella, Conductora de Televisión, Muere en Desplome de Aeronave en Nuevo León

Julio César Cano y Karla Minaya, titulares de Monterrey al Día, recordaron a Débora Estrella como una mujer muy trabajadora e inteligente; además, mencionaron que en ocasiones toca dar malas noticias de personas cercanas, como lo fue el fallecimiento de la conductora de noticias.

El conductor Mauro Morales mencionó que Débora Estrella hace un par de meses le había pedido ayuda para encontrar alguna escuela para aprender a pilotear aeronaves y poder tramitar su licencia como piloto.

Desde 2022 ella buscaba la manera de entrar a una escuela de aviación, porque ella quería sacar su licencia de piloto

Por último, los conductores externaron sus condolencias a la familia de la conductora, recordando con aprecio los momentos compartidos dentro y fuera de los foros. Reconocieron también la cercanía que mantenía con sus compañeros, así como la huella que dejó en quienes tuvieron la oportunidad de trabajar o convivir con ella.

Video: Así Recuerda el Equipo de N+ Monterrey a Débora Estrella Conductora de Televisión

Débora Estrella, conductora de noticias, muere en accidente aéreo en García

La conductora de televisión, Débora Estrella, perdió la vida la tarde del sábado 20 de septiembre tras el desplome de una avioneta en el municipio de García, Nuevo León. El accidente ocurrió en el Interpuerto dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras y dejó un saldo de dos personas fallecidas, entre ellas la comunicadora.

Autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) trabajaron en la zona para esclarecer las causas del accidente, que aún se desconocen. Horas antes de la tragedia, Débora Estrella había compartido en redes sociales una fotografía de la avioneta en la que viajaba. Tras confirmarse la noticia, colegas y usuarios en plataformas digitales expresaron sus condolencias y lamentaron la pérdida de la conductora, quien en varias ocasiones mostró su gusto por volar.

Historias recomendadas:

DAGM