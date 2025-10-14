Denuncian Usuarios Presunta Obligación por Abordar a Camiones Llenos en Guadalupe, Nuevo León

La tarde de este martes 14 de octubre, usuarios del transporte público denunciaron que personal de Movilidad comenzó a obligar a los pasajeros a abordar a unidades llenas, de lo contrario no se brindaría el servicio. Esto ocurrió en la parada de camiones que se encuentra debajo de la estación del metro Exposición en Guadalupe, Nuevo León.

Las cámaras de N+ Monterrey captaron el momento en que empleados de Movilidad presuntamente obligaban a los usuarios a abordar una unidad que ya iba sin asientos disponibles, acto que causó molestia entre los ciudadanos que deseaban ir sentados hasta su destino debido a que habían tenido una jornada laboral pesada.

Uno de los usuarios comentó que el vivía hasta la terminal del camión, por lo que no se le hacía justo subir al camión y viajar de pie por dos horas después de salir de su trabajo.

Yo voy hasta Cadereyta, como nos van a obligar a subir a un camión lleno

Colocan barreras para controlar filas en parada de camiones en Guadalupe

En esta parada de camiones, ubicada en la estación del metro Exposición, fueron colocados una especie de barreras para controlar la fila de los usuarios que abordarán a las diferentes rutas del transporte público y tener un control en la zona. Según usuarios, la colocación de estos tubos no permite que los ciudadanos esperen otra unidad vacía y suban a las que ya van llenas.

Se espera que en las próximas horas los elementos de Movilidad puedan llegar a un acuerdo con los usuarios para poder brindar el servicio del transporte público de una mejor manera y puedan llegar a sus hogares de una forma más cómoda. En el sitio continúan empleados de Movilidad monitoreando las diferentes rutas que brindan servicio en esta parada de camiones.

