Detiene a Pareja por Dejar Solo a su Hijo de 5 Años Dentro de Auto en Guadalupe, Nuevo León

Un menor de 5 años de edad fue rescatado luego de que presuntamente fue abandonado al interior de un vehículo el cual se encontraba estacionado frente a una plaza comercial en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Este hecho fue reportado personal de seguridad de este sitio durante la tarde de este 22 de mayo.

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Fue en el cruce de la avenida Eloy Cavazos y Camino Real donde personal de seguridad de una plaza comercial se percató de la presencia de un menor de edad que se encontraba solo al interior de un vehículo. Luego de varios minutos, el pequeño continuaba dentro de este auto, por lo que solicitaron el apoyo de las autoridades correspondientes.

A este punto llegaron elementos de la Policía de Guadalupe, quienes tras confirmar el hecho comenzaron con las labores necesarias para liberarlo. Minutos después, a este sitio hicieron presencia los padres del menor, mismos que fueron detenidos por presuntamente abandonar al menor.

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¿Por qué fue presuntamente abandonado el menor?

Luego de que elementos de seguridad entrevistaran a los detenidos, la pareja mencionó que la razón por la que el pequeño fue dejado dentro del vehículo fue porque ambos necesitaban ir a trabajar y no encontraron a una persona que cuidara de el. Policía identificaron a los sujetos como Héctor Hugo “N”, de 38 años, y Zaira Nayeli “N”, de 37 años de edad.

Fue la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe quienes dieron a conocer este caso, además de informar que ya se abrió una carpeta en contra de la pareja detenida, quienes serán investigados por el delito de abandono de personas. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del menor y se quedará bajo resguardo de alguna autoridad pública.

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