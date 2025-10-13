Detienen a Dos Hombres con Drogas tras Persecución en el Centro de Monterrey

Dos personas fueron detenidas por elementos de la Policía de Monterrey durante la mañana y parte del medio día de este lunes 13 de octubre. Un intenso operativo de seguridad se desplegó luego de que los oficiales recibieran un reporte de personas armadas y detectaran la presencia de los dos sujetos con actitud sospechosa.

Tras detectarlos, iniciaron una persecución en la avenida Cuauhtémoc que se extendió y terminó hasta la avenida Padre Mier, en el Centro de Monterrey. Los oficiales municipales lograron detener a los dos hombre que viajaban a bordo de una motocicleta como repartidores de comida, que presuntamente utilizaban para la distribución y venta de droga.

Cierran vialidad en el Centro de Monterrey por detención de hombres con droga

Este lunes, en el Centro de Monterrey, la avenida Padre Mier fue cerrada a la circulación debido al operativo de seguridad que se desplegó en la zona para lograr la detención de los dos hombres, a quienes les encontraron drogas y que presuntamente habrían tirado sus armas antes de ser capturados por la Policía de Monterrey.

Al menos una decena de unidades de la Policía de Monterrey participaron en la persecución para lograr la captura de los dos sujetos con drogas y presuntamente armados. En este operativo de seguridad no fue necesario el uso de armas de fuego ni disparos; sin embargo, el movimiento de las patrullas causó alarma entre los ciudadanos que transitaban por la zona centro de la ciudad.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

