Detienen a Dos Jóvenes por Grafitear en Banquetas en el Centro de Monterrey

Durante la noche de este martes 30 de diciembre, elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a dos jóvenes que se encontraban grafiteando sobre varias banquetas en la avenida Madero en el centro de ciudad.

Fue a través de las cámaras del C4 de Monterrey donde personal de seguridad se percató de la presencia de dos jóvenes que se encontraban realizando varios grafitis sobre banquetas de la avenida Madero. En los videos registrados, se puede observar como los sujetos pintaron una leyenda en el suelo que pertenecería a una presunta banda musical.

Luego de sorprender a los dos jóvenes, policías municipales se movilizaron al sitio. Al llegar a este punto, los elementos de seguridad localizaron a los sujetos por lo que procedieron a detenerlos. Entre las pertenencias de ambos sujetos les fueron localizadas cuatro latas de pintura negra en aerosol y dos plantillas con las cuales se encontraban dejando marcas en banquetas del centro de Monterrey.

¿Qué medidas podrían enfrentar los jóvenes detenidos por grafitear en el centro de Monterrey?

Ambos detenidos fueron trasladados hasta las instalaciones del Ministerio Público, donde fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes y se les aplique una sanción correspondiente tras grafitear sobre la avenida Madero. Hasta el momento se desconoce la identidad de los hombres y la razón por la que se encontraban realizando estas pintas.

Según el reglamento municipal de Monterrey, grafitear sin un permiso podría se penalizado con multas de hasta más de 2 mil 100 pesos y en algunos casos, los detenidos tendrían que realizar servicio comunitario y limpiar las paredes o banquetas que bandalizaron. Se espera que en el transcurso del día se de a conocer la medida que tomarán contra los dos detenidos.

