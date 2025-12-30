Detienen a Hombre y Mujer como Presuntos Responsables del Robo Millonario a Joyería en Monterrey

Fue detenido por elementos de Fuerza Civil el principal sospechoso del robo millonario a una joyería ubicada en el centro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León; al capturarlo, además de parte de las alhajas, le hallaron droga.

El detenido fue identificado como Héctor "N" de 40 años de edad, quien cumplía con las características del hombre que hizo un boquete en el techo de la joyería ubicada en la avenida Juárez y la calle Matamoros, el pasado 28 de diciembre, para llevar a cabo el robo de un millón 500 mil pesos en mercancía.

La detención se llevó a cabo sobre la calle Medallones, en su cruce con la calle Delicias, de la colonia Alfonso Reyes, en la ciudad de Monterrey, mientras las autoridades realizaban labores de patrullaje. De igual manera, los elementos de Fuerza Civil arrestaron a una mujer identificada como Ana "N" de 38 años de edad, con quien se encontraba discutiendo el sospechoso.

Aseguran envoltorios con marihuana durante detención a presunto ladrón

Las autoridades de Fuerza Civil les realizaron una inspección a los detenidos, donde les fueron localizados 27 envoltorios con marihuana, así como bolsas con diversas joyas, presuntamente relacionadas con el robo de más de un millón de pesos en mercancía a la joyería del centro de Monterrey.

Héctor "N" y Ana "N", su presunta cómplice, fueron quedaron a disposición del Ministerio Público, donde las autoridades continuarán con la investigación para determinar cuál será su situación legal. Además, no se descarta la participación de un tercer involucrado en este robo millonario.

