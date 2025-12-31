Detienen a Hombre Con Más de 100 Dosis de Drogas en Guadalupe, Nuevo León

La mañana de este miércoles 31 de diciembre, elementos de seguridad detuvieron a un hombre qué circulaba en un auto sospechoso por calles de la colonia Paraíso en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El sujeto portaba más de 100 dosis de diversas drogas.

Noticia relacionada: Detienen a Hombre con Réplica de Arma de Fuego y Droga en Guadalupe, Nuevo León

Esta detención ocurrió cuando elementos de seguridad recibieron el reporte de un auto sospechoso el cual se encontraba circulando por calles del municipio de Guadalupe. Fueron policías municipales quienes de inmediato se movilizaron para localizar este vehículo y poder realizar una revisión.

Fue sobre el cruce de la avenida Chapultepec y Florida donde elementos de la Policía de Guadalupe localizaron el vehículo sospechoso. Luego de detectar la presencia de los elementos, el conductor de este auto intentó huir a toda velocidad, pero fue interceptado y detenido de inmediato. Esta movilización alertó a vecinos y locatarios, quienes de inmediato se resguardaron en sus domicilios.

Video: Sorprenden a Hombre con Más de 161 Paquetes de Droga en Guadalupe

Trasladan a detenido con droga a Ministerio Público

Al realizar una revisión al interior de este vehículo, los elementos encontraron diversas bolsitas con sustancias ilícitas. En total fueron localizadas 161 dosis de las cuales 70 eran presunta marihuana, 64 piezas de cristal y 27 metanfetaminas. Además de la droga el sujeto transportaba dos básculas grameras, por lo qué se presume qué se trataría de un vendedor de narcóticos.

El detenido, identificado como Arturo “N”, de 44 años de edad, fue trasladado a las instalaciones del Ministerio Público donde también fueron entregadas las 161 dosis localizadas para llevar a cabo un proceso penal en su contra y se pueda determinar su situación legal.

Historias recomendadas:

Con información de Ángel Giner | N+

DAGM