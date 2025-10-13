Detienen a 3 por Presunto Robo de Caja Fuerte en una Clínica Médica en Monterrey

La mañana de este lunes 13 de octubre, tres hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey tras ser sorprendidos presuntamente robando una caja fuerte y cuatro pantallas de televisión dentro de un consultorio médico del Edificio Médico de Especialidades ubicado sobre la calle Hidalgo, en la colonia Jardines del Obispado, en Monterrey, Nuevo León.

La detención ocurrió luego de que el guardia de seguridad del edificio alertara a los oficiales sobre ruidos sospechosos que provenían del interior de uno de los consultorios. Al llegar al lugar, los policías fueron autorizados a ingresar por el propio guardia, lo que permitió sorprender a los tres sujetos presuntamente cometiendo el robo.

Uno de los presuntos responsables es de origen hondureño, y al momento de su captura, uno de ellos portaba un arma de fuego. Los detenidos fueron identificados como Gamaliel “N”, de 26 años; Yair Misael “N”, de 24; y Jeffrey Ramón “N”, de 28 años de edad.

Investigan a detenidos por presunta participación en robos en Monterrey

Tras ser asegurados, los policías realizaron una revisión en la que hallaron las pantallas sustraídas y una caja fuerte, además del arma que uno de los hombres portaba. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación legal en las próximas horas.

Las autoridades indicaron que se investigará si los detenidos están relacionados con otros robos registrados en la zona poniente de la Ciudad de Monterrey, debido a que el modo de operar coincide con reportes previos. Los elementos de seguridad pidieron a los propietarios de negocios y consultorios del área presentar denuncias en caso de haber sido víctimas de hechos similares.

Con información de Ángel Giner | N+

DAGM