Discusión Entre Chofer de Camión y Motociclista Provoca Choque en Guadalupe, Nuevo León

La tarde de este miércoles 1 de octubre se registró un accidente en el que se vieron involucrados un camión y una motocicleta, percance que dejó como saldo varios lesionados en la carretera Reynosa cerca del sector Santa Cruz en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

El hecho se dio luego de una discusión entre el conductor de la ruta 223 Portal de Juárez y el motociclista, situación que ocasionó el choque que terminó impactando también a personas que se encontraban esperando en una parada de camión. Entre los afectados resultó herida una pareja que estaba en la banqueta, quienes fueron proyectados tras el golpe.

Familiares de las víctimas señalaron que el motociclista y el chofer del camión discutían mientras circulaban sobre la carretera, lo que provocó que la unidad de transporte público le cerrara el paso a la moto, misma que se impactó contra un poste y generó que los ocupantes salieran disparados, lesionando a quienes esperaban en la parada del camión.

Al sitio acudieron cuerpos de auxilio que trasladaron a la pareja herida y al motociclista a la clínica 21 del IMSS, mientras que pasajeros de la unidad que también resultaron con golpes fueron retirados por sus familiares sin esperar atención médica oficial. Afectados manifestaron su molestia debido a que, hasta el momento, las aseguradoras no han definido quién fue el responsable del accidente, lo que ha retrasado la entrega de pases médicos para los afectados.

Las autoridades de Tránsito de Guadalupe trabajan en deslindar responsabilidades y en levantar el reporte correspondiente sobre este percance que dejó daños materiales en la unidad de transporte y en la motocicleta, además de la preocupación de vecinos y usuarios del servicio público por la manera en la que se dio este incidente.

