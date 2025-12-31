Exhiben Falta de Protocolos en Empresa Donde Murieron Dos Empleados Aplastados en Nuevo León

Luego de que el pasado 29 de diciembre se registrara la muerte de dos hombres aplastados por una máquina al interior de una empresa en la colonia El Lechugal en Santa Catarina, Nuevo León, un empleado de esta fábrica compartió un video de este momento en donde se puede observar la falta de protocolos ante un accidente laboral.

En el metraje compartido en redes sociales, se puede observar cómo una mujer se acerca al lugar donde dos empleados perdieron la vida preguntando a los compañeros si la máquina industrial involucrada podría moverse manualmente para liberar a los afectados mientras otro sujeto le menciona que ya no hay nada por hacer.

No, no se puede, está muy pesada se necesita un montacargas

Ante la desesperación por tratar de ayudar a los compañeros afectados, el resto de los empleados comienzan a buscar la manera de liberar a las personas prensadas. En este metraje se puede escuchar como ninguno de los presentes contaba con las herramientas necesarias para actuar rápidamente.

¿Quién trae montacargas?, se ocupan llaves, ¿quién tiene llaves?, ¿dónde está el montacargas?

Fiscalía investiga muerte de empleados en accidente laboral en Santa Catarina

A la llegada de los elementos de Protección Civil de Santa Catarina se confirmó que los empleados qué resultaron prensados ya no contaban con signos vitales, por lo qué se comenzó con las labores de rescate de ambos cuerpos. El área fue acordonada y la jornada del día fue cancelada.

Este video comenzó a circular en redes sociales en donde algunas personas comenzaron a poner en duda los protocolos de esta empresa ante casos de emergencia. Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) ya investigan este caso para deslindar las responsabilidades correspondientes ante la muerte de dos empleados.

