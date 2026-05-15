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Evacúan a Personas por Fuga de Gas en Colonia Nuevo Sur en Monterrey

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Una retroexcavadora habría ocasionado la fuga de gas por la cual fueron evacuadas personas de una constructora y un área habitacional

Fuga de gas en colonia Nuevo Sur en Monterrey

Foto: PC Nuevo León

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Elementos de Protección Civil de Nuevo León realizaron la evacuación de personas en un centro comercial y área habitacional en la colonia Nuevo Sur, en el municipio de Monterrey, debido a una fuga de gas provocada presuntamente por las labores de una retroexcavadora en una construcción.

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