Se Registra Macro Fuga de Gas en Colonia Lomas de los Pilares en Cadereyta, Nuevo León

Una macro fuga en una tubería de gas causó una intensa movilización de autoriades sobre la carretera a Reynosa a la altura de la colonia Lomas de los Pilares, en el municipio de Cadereyta, Nuevo León. Este hecho se reportó durante la tarde de este lunes 20 de abril, generando angustia entre vecinos de este sitio.

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Debido al peligro que representa esta fuga, la carretera a Reynosa fue cerrada en ambos sentidos para evitar que se registren accidentes. Autoridades de rescate pidieron a los ciudadanos mantenerse en sus hogares, evitar la zona, no encender fuego, cigarros ni aparatos eléctricos cerca hasta que esta situación se haya solucionado.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Cadereyta, quienes tras confirmar la presencia de la fuga de gas, procedieron a cerrar el paso a los vehículos. Se espera que la circulación permanezca suspendida por un par de horas, mientras personal de la empresa responsable de la tubería llega para atender la situación.

Video: Provocan Trabajos de AYD Macro Fuga de Gas en Cadereyta, Nuevo León

¿Qué provocó la macro fuga de gas en Cadereyta?

En este punto fueron vistas varias retroexcavadora y unidades de Agua y Drenaje de Monterrey, por lo que elementos de Protección Civil de Cadereyta mencionaron que aparentemente los trabajos de la paraestatal habría provocado la perforación de esta tubería de gas, generando esta intensa fuga.

El hecho causó alerta entre ciudadanos debido al riesgo que esta fuga de gas representa, por lo que pidieron que este desperfecto tenga solución para que se garantice la integridad de los vecinos de la colonia Lomas de los Pilares. Protección Civil de Nuevo León informó que en este punto se sigue laborando y que este hecho ya no representaba riesgo para la población.

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