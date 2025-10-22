Hallan Cuerpo en Descomposición Sobre Carretera a Reynosa en Cadereyta, Nuevo León

La tarde de este miércoles 22 de octubre se registró una intensa movilización policiaca tras el hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición a un costado de la Carretera Libre a Reynosa en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.

Automovilistas que circulaban por este punto reportaron que un terreno ubicado sobre esta vía se podía percibir un olor fétido, por lo que llamaron de inmediato a cuerpos de emergencia. Fueron elementos de la Policía de Cadereyta quienes confirmaron el hallazgo de restos humanos en un área cubierta por hierba, por lo que de inmediato acordonaron y resguardaron este lugar.

Hasta este punto también llegaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo Leó (FGJNL), quienes comenzaron con las investigaciones correspondientes y poder abrir una carpeta de investigación sobre este caso.

Debido al avanzado estado de descomposición, no fue posible identificar la identidad de la persona fallecida, ni su sexo o edad aproximada. Las autoridades señalaron que serán necesarios análisis de ADN para lograr su identificación y poder determinar la manera en que falleció.

Hallazgo de cuerpo causa caos vial en Carretera a Cadereyta

El cuerpo fue trasladado por personal del Servicio Médico Forense hacia las instalaciones del anfiteatro del Hospital Universitario, donde se le realizará una autopsia. Se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre este hallazgo y sea revelada la identidad de los restos humanos.

Debido al operativo de seguridad, el tránsito en el tramo de esta carretera se vio afectada por varias horas, por lo que se pidió a los automovilistas a circular con precaución y atender las indicaciones de las autoridades mientras continúan las investigaciones en el lugar.

Con información de Carlos Campos | N+

DAGM