Detienen a Hombre por Presuntamente Intentar Asfixiar a su Pareja en Monterrey

Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a un hombre por presunto intento de feminicidio, luego de que ser señalado por intentar asfixiar a su pareja, quien está embarazada, durante una discusión. Los hechos se registraron en un domicilio de la colonia Treviño, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Noticia relacionada: Detiene a Supuesto Militar por Herir a Balazos a su Expareja en Salinas Victoria, Nuevo León

Fueron los vecinos quienes llamaron a los números de emergencia para reportar la situación, luego de escuchar los gritos de la mujer al interior de la vivienda. Unidades de la Policía de Monterrey se movilizaron hasta el lugar para llevar a cabo la captura del presunto agresor.

Fue en el cruce de las calles Plan de Ayutla y Manuel Doblado donde los policías municipales lograron detener al hombre identificado como Al Karim de 33 años de edad, originario de Veracruz, quien fue señalado por su pareja de presunto intento de feminicidio. La mujer embarazada narró a las autoridades que el presunto agresor le puso una sábana en el rostro para intentar asfixiarla.

Video: Detienen a Hombre por Presunto Intento de Feminicidio en Colonia Treviño en Monterrey

Investigan a detenido por presunto intento de feminicidio en Monterrey

Luego de su detención, los elementos de la Policía de Monterrey pusieron a Al Karim a disposición del Ministerio Público para ser investigado por un supuesto intento de feminicidio. Serán las autoridades correspondientes quienes determinen cuál será su situación legal luego de los señalamientos realizados por su pareja.

La identidad de la víctima fue resguardada por seguridad, únicamente se dio a conocer que tiene 25 años y está embarazada. Además, luego de los hechos, la mujer fue valorada por paramédicos, quienes confirmaron que se encuentra en buen estado de salud, a pesar de las agresiones que presuntamente sufrió por parte de su pareja.

Historias recomendadas:

Con información de Ángel Giner | N+

SHH